Das Rennen um den klimaneutralen Lastwagen

Wenn Elektro-Lkw mit 100 Prozent Ökostrom geladen werden, wäre ihre –Bilanz um 85 Prozent besser als beim Diesel, rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Bei leichten Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen sind sie laut Bloomberg New Energy Finance (BNEF) auch wirtschaftlich bereits konkurrenzfähig. Einem höheren Anschaffungspreis stehen geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten gegenüber.

Bei schwereren Lkw sind die Kosten laut einer Studie der Universität für Bodenkultur aber etwa drei Mal so hoch, wie beim Diesel. Auch wenn sich das durch Weiterentwicklung und Skalierungseffekte in der Produktion ändert, bleiben den Batterieelekrischen zwei Defizite: Die maximale Beladung ist durch das Gewicht der Akkus vergleichsweise geringer und die langen Ladezeiten erzwingen entsprechende Pausen. Man bräuchte also mehr Autos für das gleiche Arbeitsvolumen, so Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer (WKO).

„Großes Potenzial“ sieht er hingegen in Wasserstoff. „Spätestens 2040“ sollte die Brennstoffzellentechnologie marktfähig sein, so Klacska. Damit sie sich etablieren könne, brauche es aber staatliche Förderungen.