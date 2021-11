Das Franchisesystem der skrupellosen Internetbetrüger

Es beginnt in der Regel mit Kleinbeträgen. „Die Anleger überweisen 250 Euro auf ein Konto und können die Depots und den positiven Kursverlauf im Internet mitverfolgen“, erzählt Anwalt Jörg Zarbl, der rund 300 Geschädigte vertritt, dem KURIER. „Es werden Gewinne suggeriert, aber es wird nichts ausgezahlt. Es wird aber auch kein Cent der Kundengelder angelegt.“ Laut Zarbl handelt es sich dabei um ein Franchisemodell, deren Basis eine spezielle Betrugssoftware ist. Die Täter geben auch das gesamte Setting an andere Ganoven weiter und machen sogar Schulungen. Zugleich helfen sie dabei, Callcenter aufzubauen und Briefkastenfirmen zu etablieren, über die die Zahlungsflüsse am Ende verschleiert werden. Beliebte Destinationen sind die Seychellen, die Britischen Jungferninseln, Mauritius, und St Vincent.

„Die eingezahlten Gelder wurden zu keinem Zeitpunkt einer Kapitalanlage zugeführt“, heißt in der Anklage. Die im Internet sichtbare Handelsplattform sowie das elektronische Kundenkonto mit dem fiktiven Guthaben waren „reine Täuschung“.