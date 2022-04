Das Comeback der Gewerkschaften in den USA

"Ein Gespenst geht um in den USA – das Gespenst einer neuen Arbeiterbewegung" könnte man in Anlehnung an ein berühmtes Karl-Marx-Zitat sagen. Denn in den letzten Monaten hat ausgerechnet im Kernland des Kapitalismus die Gewerkschaftsbewegung Aufwind. Betroffen sind einige der schillerndsten Namen: Google-Mutter Alphabet, die Kaffeehauskette Starbucks sowie die Tech-Riesen Apple und Amazon.

Das Gesicht der neuen Bewegung ist kein typischer Gewerkschaftsfunktionär, sondern ein vergleichsweise junger, modisch gekleideter Schwarzer aus New Jersey. Christian Smalls arbeitete fünf Jahre in einem Amazon-Logistikzentrum in Staten Island, New York. Zum Protagonisten wurde er auch auf Betreiben des Konzerns. In einer an die Öffentlichkeit gekommenen internen Mitteilung wird der ehemalige Hip-Hop-Musiker als "weder intelligent noch artikuliert" beschrieben. David Zapolsky, Leiter der Rechtsabteilung bei Amazon, riet sogar dazu, ihn zum Aushängeschild der Gewerkschaftsinitiative zu machen – in der Annahme, dass es dann einfach sei, diese zu diskreditieren.

Der Schuss sollte nach Hinten losgehen. Zwei Jahre später beschreibt das Magazin Time Smalls als den Mann, der Amazon besiegt hat. Der Online-Riese ist der zweitgrößte Arbeitgeber der USA und hat sich bis diesen Frühling erfolgreich gegen Gewerkschaften an seinen Standorten gewehrt.

Propaganda-Schlachten

Damit in den USA eine "union" gegründet werden kann, mus s sich die Mehrheit der Beschäftigten an einem Standort in einer Abstimmung dafür aussprechen. Gelingt das, wird die Gewerkschaft zur kollektiven Vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Management. Um das zu unterbinden, investieren US-Konzerne viel Geld, laut Schätzung des Think Tanks Economic Policy Institute etwa 340 Millionen Dollar (318 Mio. Euro) pro Jahr. Spezialisierte Kanzleien und Beratungsfirmen machen dafür etwa Informationsveranstaltungen, an denen die Mitarbeiter teilnehmen müssen.