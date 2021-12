Covid-Hilfen: Warum Kleinbetriebe schon beim Antrag scheitern

Ausfälle gefährden Existenz

Besonders für kleinere Unternehmen, die kaum über Eigenmittel verfügen und nach 21 Krisenmonaten extrem angeschlagen seien, könne jedoch schon ein Viertel Umsatzausfall existenzgefährdend sein, so die Spartenobfrau. Sie fordert deshalb eine deutliche Absenkung der Antragsschwelle, so wie das beim Härtefallfonds und Ausfallsbonus III vorgesehen ist. „Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern überlebenswichtig. Viele Betriebe drohen aus dem Hilfsnetz zu fallen, auf das sie dringend angewiesen sind.

Preissteigerungen

Scheichelbauer-Schuster gibt weiters zu Bedenken, dass in den Vergleichszeitraum 2019 versus 2021 zwei Runden mit Gehaltserhöhungen sowie gewaltige Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorleistungen in den vergangenen Monaten gegeben habe. "Diese treiben die Umsätze in die Höhe, schmälern aber die Ertragslage. „Das ist gar nicht eingepreist, somit müsste der Schwellenwert eigentlich noch viel tiefer angesetzt werden". Die Kriterien müssten praxisgerecht sein, sonst komme die Hilfe nicht an.