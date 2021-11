Covid-Wirtschaftshilfen: Steuerberater völlig überlastet

Die Telefone läuten pausenlos, der eMail-Ordner quillt über: In den Steuerberatungskanzleien herrscht seit Montag wieder Ausnahmezustand. Just in der Zeit, wo Schlussrechnungen und Jahresabschlüsse gemacht werden müssen, schlagen die Covid-Wirtschaftshilfen wieder auf. Anstatt die wirtschaftlichen Begleitmaßnahmen rechtzeitig vorzubereiten, stolperte die Politik diesmal eher desorientiert in den vierten Lockdown.

Viele Betriebe wissen daher nicht, welche Hilfen sie wie lange beantragen können oder sollen, es herrscht allgemeines (Rechts-)Chaos.

„Die Kolleginnen und Kollegen sind nicht mehr am Limit, sondern schon teilweise über dem Limit“, schildert Herbert Houf, Präsident der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW), die aktuelle Stimmungslage in seiner Zunft.