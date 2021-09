Eine erste Bilanz dieser Kulanzlösung für einsichtige Betriebe liegt dem KURIER nun vor. Bis zum 8. September gab es mehr als 250 solcher Korrekturmeldungen, die insgesamt einen Betrag von 3,5 Millionen Euro umfassten. In 123 Fällen wurde gleich der Gesamtbetrag der Förderung an die COFAG zurücküberwiesen, in Summe machte dies 1,2 Millionen Euro aus. 141 Antragsteller beantragten eine Korrektur hinsichtlich der Höhe des Zuschusses, wobei 300.000 Euro aufgrund von Berechnungsfehlern und ca. 100.000 Euro aufgrund falscher Angaben im Antrag zurücküberwiesen wurden.