Covid-Hilfen: Saisonstarthilfe enthält Skurriles und Fragwürdiges

Nicht nur Saisonbranche

Für Staunen sorgt auch, dass die Saisonstarthilfe nicht nur für Saisonbetriebe gilt. Antragsberechtigt sind nämlich auch Branchen wie Einzelhandel, Kinos, Friseur- und Kosmetiksalons sowie Spiel-, Wett- und Lotteriewesen. „In diesen Sektoren gibt es keinen Saisoneffekt. Warum sie trotzdem für die Saisonstarthilfe infrage kommen, ist mehr als verwunderlich“, sagt Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker zum KURIER. Es sei nicht im Sinne der Steuerzahler, dass hier wieder die Gießkanne ausgepackt wird. Grundsätzlich befürworten die Neos aber die Unterstützung der vom Lockdown direkt betroffenen Saisonbetriebe.

Fachkräftesicherung

ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl verweist in einer früheren Aussendung darauf, dass der Saisonstartbonus als Fachkräftesicherung fürs Wiederaufsperren nach dem Lockdown gedacht ist. Betriebe, die wegen des Lockdowns mit 22. November zusperren mussten, konnten ihre erst kurz eingestellten Mitarbeiter, etwa einen Koch, nicht in Kurzarbeit schicken. Um diesen Koch trotz Lockdown in Beschäftigung zu halten, greife die Saisonstarthilfe, da der Koch ein vollständiges Gehalt vom Betrieb ausgezahlt bekommt. Der Betrieb wiederum bekommen seinerseits aliquot für die Tage des Lockdowns 65 Prozent des Bruttogehalts ersetzt.