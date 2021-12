Sepp Schellhorn: Wie es einem Hotelier vor der fünften Welle geht

Sozial, aber nicht christlich

Doch dieser Spagat – Politik in Wien, Unternehmertum in Salzburg – war auch Teil des Problems. Vor allem der erste Lockdown, im März 2020, sei „eine enorme Belastung gewesen“, so Schellhorn. Er pendelte zwischen seinen Lebenswelten, fuhr Tausende Kilometer, beantwortete eine Flut an Mails besorgter Unternehmer, hatte aber gleichzeitig Sorge um die eigenen Betriebe, die eigenen Angestellten – und schlaflose Nächte: „Ich habe gewusst: Ich muss jetzt bei meinen Mitarbeitern sein, sonst bricht alles auseinander.“

Auch die Fülle an Funktionen könnte toxisch gewesen sein. Schellhorn war parallel stellvertretender Neos-Chef, Wirtschafts-, Tourismus- und Kultursprecher, Landessprecher in Salzburg: „Ich frage mich sowieso, wie er das angestellt hat“, sagt Alm. Dazu noch zivilgesellschaftliches Engagement, etwa 2015 in der Flüchtlingskrise.

Er hat Mitarbeitern als Überbrückung und Flüchtlingen als Starthilfe Geld geliehen. „Manches hab ich nicht mehr zurückgekriegt, bei manchen hat es sich aber ausgezahlt“, sagt Schellhorn.

Was ist seine soziale Triebfeder? Für Wirtschaftsliberalismus stehen ja eher Slogans wie „Geiz ist geil“. Und Christlich-sozial ist er auch nicht. „Das, was die Religionen im Großen und Ganzen an uns anrichten, ist absurd“, sagt Schellhorn. Das irdische Glück, „in einem Land wie Österreich leben zu dürfen“, inspiriere ihn als Liberalen, sozial zu sein. „Er ist einer, der sich immens um andere kümmert“, erzählt Alm. „So ruppig er nach außen manchmal aufgetreten ist, so einen weichen Kern hat er“, sagt Loacker.