Schellhorn wünscht sich "ständigen Experten-Ausschuss"

Der zweite Grund, warum Sie mit der Politik aufgehört haben, waren Ihre fünf Gastronomiebetriebe. Nun heißt es immer, die Gastronomen haben so wahnsinnig viele Förderungen bekommen …

Also, ich bin 2014 in die Politik gegangen, weil es mein Anspruch war, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es besser wird. Es war auch mein Anspruch, Unternehmertum mit Herz und Menschlichkeit in den Nationalrat zu bringen. Das geht fast nur, wenn man Vollblut-Unternehmer ist und Vollblut-Politiker. Das hat sieben Jahre lang geheißen: Vollgas geben – und irgendwann gehen einem da die Kräfte aus. Ich habe alleine über 2.000 Mails von besorgten Unternehmern beantwortet, die am Anfang ja wirklich nicht gewusst haben, wie es weiter geht. Was die Hilfen betrifft: So einfach kann man das nicht sagen. Wir sind da mit unseren Ideen nicht durchgekommen. Wären die Hilfen wirklich so üppig gewesen, dann würden wir nicht vor einer Insolvenzwelle stehen.

Vorige Woche haben Sie dem „Falter“ ein Interview gegeben, mit einem Cover, das ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Sie waren blutverschmiert und hatten ein Beil in der Hand …

Das sind zwei Fotografien aus einem Musikvideo heraus. Eine österreichische Liedermacherin hatte mich gebeten, da mitzuwirken und ein Schwein zu schlachten. Ich habe das auch als Akt der künstlerischen Freiheit betrachtet. Ich persönlich hatte keine negativen Reaktionen.