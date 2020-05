Urlaub: Sizilien zahlt Flüge, Kroatien plant Luftbrücke

Sizilien will Touristen in Corona-Zeiten mit einem besonderen Zuckerl auf die Insel locken: So will man den Gästen die Hälfte der Flugkosten zahlen. Ebenso will man jede dritte Nacht im Hotel übernehmen.

Dafür bereitet Sizilien einen Subventionsfonds in Höhe von 50 Millionen Euro vor, berichtet Business Insider Italien.