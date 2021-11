Corona-Krise: Geld vom Staat wird nicht reichen

Hengster fordert auch, dass die Politik endlich eine Reform in Sachen Finanzbildung angehe. Risiko und Kapitalmarkt würden nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland viel zu sehr durch die negative Brille gesehen.

Für Erste-Group-Chef Spalt ist das fatal. „Denn es werden Risiken in Kauf genommen werden müssen, wenn wir die umwelttechnologischen Herausforderungen bewältigen wollen.“

Etwas mehr Risiko in der Geldanlage: das gilt auch private Kleinanleger. Immerhin 300 Milliarden Euro stecken in Österreich laut Nikolaus Jilch von der Denkfabrik Agenda Austria in Bargeld, auf Sparbüchern oder am Konto. Geld das seiner Ansicht nach auf sinnvollere Anlagemodelle warte.