Droht Mega-Inflation? 6,2 Prozent im Oktober!

Fast verdoppelt

In Deutschland, Österreichs wichtigstem Handelspartner, lag die Inflation im Oktober auch schon bei 4,5 Prozent. Ein Wert, der das letzte Mal vor drei Jahrzehnten erreicht wurde.

In Österreich zieht die Inflationsrate seit Mai so richtig an. Lag sie im April noch bei 1,9 Prozent, waren es im Oktober schon 3,6 Prozent – also fast das Doppelte.

So wie die Fed verbreitet auf die Europäische Zentralbank die Erzählung, dass die Inflation 2022 wieder zurückgehen werde – wegen der Normalisierung nach Corona. Blickt man nach Europa sind wir aber noch mitten drin‘.