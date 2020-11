Commerzialbank: Puchers gescheiterter Nahost-Deal

Wie vom KURIER bereits berichtet, ruhte Puchers Hoffnung auf das große Geld in einer Reihe von Umweltpatenten des deutschen Erfinders Franz Joseph Philipp. Für Kredite in diverse Entwicklungen sicherte Pucher der Commerzialbank Anfang der 2000er-Jahre über die „Macom“-Gmbh (Ma für Mattersburg und Com für Commerzialbank) 24 Prozent der Firmenanteile plus alle Patentrechte.

Den großen Geldregen am Weltmarkt erhoffte er sich von der Macom-Fix Ölbinder-Technologie. „Es handelt sich um einen keramischen Schwamm, der große Flächen von Böden und Gewässern entgiftet. Jedes Kohlekraft- oder Stahlwerk kann mit diesem Chemikalienbinder anfallende Giftstoffe neutralisieren. Es gibt dafür einen riesen Markt in der Industrie“, so Philipp.