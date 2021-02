Commerzialbank-Pleite: Republik muss sich wegen Klagen warm anziehen

Auch in dieser 57 Seiten starken Klage wird das multiple Versagen der heimischen Bankenaufsicht und die Untätigkeit zweier Anklagebehörden ins Feld geführt.

Laut Klage sei die Erteilung einer Bankenkonzession durch das Finanzministerium im Jahr 1996 „rechtswidrig gewesen, weil die Voraussetzung für eine solche nicht vorlagen“. Dazu kommt, dass die Finanzmarktaufsicht in den Jahren 2002 bis 2015 „keine einzige Vor-Ort-Prüfung durch die Nationalbank in Auftrag gegeben hat“. Auffallen hätte auch müssen, dass die CBM hohe Einlagen bei anderen Banken liegen hatte, zuletzt scheinbar 431 Millionen Euro, aber diese Banken derart hohe Einlagen nicht gemeldet hatten. Die Krönung der Vorwürfe betrifft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ein anonymer Hinweisgeber hatte 2015 brisante Details aus der Bank geliefert, doch die Vorwürfe wurden nicht weiter verfolgt und am Ende sogar eingestellt.