Commerzialbank: Gläubiger wollen von Pucher 713 Millionen Euro, von Co-Vorständin 600 Millionen

Als ein Häufchen Elend saß Martin Pucher in der Vorwoche im Untersuchungsausschuss des burgenländischen Landtags zur Aufklärung der politischen Hintergründe des Commerzialbank-Skandals.

Am Schluss der Befragung entschuldigte sich der Gründer und Ex-Vorstandschef der Pleitebank bei den Tausenden geschädigten Kunden. Sie sollten „zumindest wissen, dass ich die volle Verantwortung für mein Handeln übernehme“, stieß der bald 65-Jährige unter heftigem Schluchzen hervor.

Eine Wiedergutmachung des Schadens dürfte Pucher, der Ende August 2020 – sechs Wochen nach der Schließung „seiner“ Bank – Privatkonkurs anmelden musste, freilich nicht einmal ansatzweise gelingen.

Denn mittlerweile haben bereits knapp 100 Gläubiger Forderungen an Pucher im Gesamtausmaß von 713 Millionen Euro angemeldet (allein 490 Millionen Euro entfallen davon auf die Einlagensicherung, die in der Vorwoche die Republik geklagt hat). Diese Zahlen erfuhr der KURIER von Georg Rupprecht, Rechtsanwalt in Baden und vom Bezirksgericht Mattersburg zum Masseverwalter im Privatkonkursverfahren von Pucher und dessen ehemaliger rechter Hand, Franziska Klikovits, bestellt.

Bei Klikovits, Puchers langjähriger Co-Vorständin, haben bis dato 66 Gläubiger Forderungen über 600 Millionen Euro angemeldet (auch hier werden 490 Millionen von der Einlagensicherung beansprucht).