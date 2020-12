Commerzialbank: Großteil der Burgenländer sehen Versagen bei FMA

Bei der Sonntagsfrage verzeichnete die SPÖ seit Bekanntwerden des Bilanzskandals einen leichten Anstieg. 53 Prozent gaben in der Umfrage demnach an, dass sie die SPÖ wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre.

Gute Noten

Damit erreichen die Sozialdemokraten drei Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl im Jänner. Die ÖVP liegt bei 23 Prozent, die FPÖ bei neun und die Grünen bei acht Prozent. Für die NEOS würden sich laut der Umfrage derzeit drei Prozent der Burgenländer entscheiden.