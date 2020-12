Burgenland Holding im Geschäftsjahr 2019/20 mit mehr Gewinn

Die Biomasse-Stromproduktion werde planmäßig nach dem ersten Quartal 2020/21 eingestellt, der Fokus liege dann ausschließlich auf Fernwärme - hier will man 11,3 Mio. Euro in der Periode 2020/21 investieren. In das Stromnetz sollen im neuen Geschäftsjahr 55,8 Mio. Euro gesteckt werden, ins Erdgasnetz 12,0 Mio. Euro. Für den Windkraftbereich sind 114,8 Mio. Euro Investitionen geplant.