Corona-Virus könnte höhere Betriebskosten bringen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren im heurigen Jahr die Wienerinnen und Wiener öfter daheim als sonst. Das hat auch die Gewohnheiten geändert: Die Wohnung wurde etwa auch tagsüber geheizt, durch das Kochen in der Wohnung musste mehr Geschirr gewaschen werden und im Homeoffice waren Laptop und Computer fixe Begleiter, berichtet orf.at. All das führt logischerweise auch zu mehr Verbrauch bei Wasser, Strom und Wärme.

Erhöhung

In einem Brief einer Hausverwaltung, der wien.orf.at vorliegt, wird deshalb den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses schon vorausschauend eine Erhöhung der allgemeinen Betriebskosten angekündigt. Denn es wird erwartet, dass diese um zehn Prozent höher als in den vergangenen Jahren waren. Da die Abrechnung für 2020 erst 2021 erfolgt, wolle man mit der Erhöhung entgegenwirken.