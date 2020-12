Massentests: Im Burgenland bald ohne Anmeldung

Bis Freitagmittag haben sich 27.409 Menschen testen lassen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 28 Tests waren positiv, das entspricht 0,1 Prozent der Teilnehmer. Die Möglichkeit, sich testen zu lassen, gibt es im Burgenland noch bis Dienstag. Seit dem Anmeldestart am Montag haben sich 56.073 Personen für die Massentests angemeldet.

Die Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Neben 25 fixen Teststationen kommen zwei Testbusse an insgesamt neun Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz. Die Anmeldung ist noch bis zum Ende der Testaktion auf der vom Bund bereitgestellten Internetseite www.oesterreich-testet.at möglich.