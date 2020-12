Massentest: Ein Sechstel aller Burgenländer ist angemeldet

Am Donnerstagfrüh war es soweit: Nach Vorbereitungen des Landes und des Bundesheeres wurde flächendeckend begonnen, die Einwohner auf das Coronavirus zu testen. Ab 7.30 Uhr waren die 25 fixen Teststationen und zwei Testbusse in 34 Gemeinden in Betrieb. Der Andrang am ersten Tag war groß.

Bis am Abend wurden 18.625 Personen getestet. Nach ein bis zwei Stunden bekamen die Probanden ihr Ergebnis via SMS oder per E-Mail. Achtzehn der Antigen-Schnelltests waren positiv, berichtete der Koordinationsstab. Das sind 0,1 Prozent der bisher Getesteten.

Jene Personen, die bisher ein positives Ergebnis erhalten haben, gelten nun als Verdachtsfall. Sie erhalten telefonisch einen Termin für einen PCR-Test bei einer der Teststraßen des Roten Kreuzes.