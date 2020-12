Alles bereit für die Corona-Massentests im Burgenland

Für die nun bis 15. Dezember möglichen, kostenlosen Antigen-Schnelltests im ganzen Burgenland würde man die Erfahrungen des Wochenendes nutzen, sagt Gasser. Das Militärkommando gebe das Know-how auch an das Land, Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden weiter. Bis heute, Mittwoch, hatten sich rund 39.000 Burgenländer per Internet für die Massentests angemeldet. Standorte gibt es in 34 Gemeinden des Landes: Neben 25 fixen Stationen werden 2 Testbusse an insgesamt 9 Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz kommen.

Eine besondere Herausforderung in der Organisation sei die knapp bemessene Zeit gewesen, betont Gasser. Zwischen der Ankündigung durch die Bundesregierung und den Lehrertests im Burgenland habe man drei Wochen Zeit gehabt. „Wir jonglieren mit vielen Bällen in der Luft“, sagte der Militärkommandant. Denn gleichzeitig seien 600 Soldaten an der Grenze im Einsatz, 28 würden beim Contact Tracing im Land aushelfen.