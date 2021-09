Commerzialbank: Finanz will 59 Millionen Euro Steuern für "gestohlene" Millionen

Das Insolvenzverfahren über die Commerzialbank Mattersburg wird in die Justizgeschichte eingehen. Im Verfahren haben aktuell 409 Gläubiger rekordverdächtige Forderungen in Höhe von 826 Millionen Euro angemeldet. Anerkannt sind bisher 629 Millionen Euro. Dazu kommen noch anerkannte Arbeitnehmerforderungen von 3,1 Millionen.

"Der Stand der Überschuldung hat sich seit Oktober vergangenen Jahres nicht wesentlich geändert und beträgt – nach Bereinigung um Malversationen – rund 700 Millionen Euro. In den Schuldenregulierungsverfahren gegen die beiden Ex-Vorstände Martin Pucher und Franziska Klikovits hat die Masse Forderungen von jeweils mehr als 413 Millionen Euro angemeldet", heißt es in einer Aussendung der Masseverwalter, Gerwald Holper und Michael Lentsch (Kosch & Partner Rechtsanwälte), heute, Montag, anlässlich der sechsten Gläubigerausschusssitzung am Landesgericht Eisenstadt.

"Neben den Schadenersatzklagen gegen die Republik Österreich (303 Millionen Euro) und den Wirtschaftsprüfer TPA befindet sich die Masse wegen weiterer mehr als 59 Millionen Euro in einer Auseinandersetzung mit der Finanzbehörde. Dabei handelt es sich um Kapitalertragssteuer für die mutmaßlichen Veruntreuungen von Pucher, die die Finanz per Bescheid von der Masse verlangt", heißt es in einer Aussendung. "Mit Bescheiden vom 30. Juni 2021 hat die Finanzbehörde Haftungsbescheide betreffend Kapitalertragssteuer für die Jahre 2011 bis 2019 gegen die Commerzialbank Mattersburg und damit gegen die Masse erlassen. Die Finanz fordert 59,17 Millionen Euro an Kapitalertragssteuer für die von Vorstandvorsitzendem Martin Pucher mutmaßlich veruntreuten Summen."