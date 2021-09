Commerzialbank: 52 Millionen Euro verschwunden

Indes sind die Masseverwalter, was die Kontobewegungen und die Malversationen betrifft, einen guten Schritt vorangekommen. Galt ursprünglich ein Betrag in Höhe von 157 Millionen Euro als aus der Bank verschwunden, so ist das Loch nach den Prüfungen durch die Masseverwalter deutlich kleiner geworden. So wurden 55 Millionen Euro für angebliche Kreditrückzahlungen und die Verschleierung von Verlusten verwendet. Weitere 50 Millionen Euro sollen an diverse externe Personen übergeben worden sein. Genauer Angaben dazu gibt es derzeit noch nicht. Unterm Strich fehlen heute „nur“ noch 52 Millionen Euro.

„Wir wissen nicht, was konkret mit diesem Betrag geschehen ist, der Verbleib ist unklar“, sagt Masseverwalter Michael Lentsch.

Darüber hinaus sind an den Fußballklub SV Mattersburg und dessen Umfeld zumindest 18 Millionen ohne Rechtsgrundlage geflossen. Die Erhebungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.