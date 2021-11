CO2-Preis: Kaum Lenkungseffekt und doch "ein großer Schritt"

Im Zuge der Steuerreform soll 2022 in Österreich ein allgemeiner CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne eingeführt werden. Dass sich daraus alleine kein großer Lenkungseffekt ergibt, darüber waren sich die Experten bei einer Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend weitgehend einig.

Margit Schratzenstaller-Altzinger vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hätte deswegen einen höheren Preis für sinnvoll gehalten. Trotzdem hält sie die Einführung für „einen großen Schritt für Österreich“. Wirksam werde er aber erst ab einem höheren Niveau und eingebettet in einen breiten Maßnahmenmix wie staatliche Förderungen und Investitionen. Zudem sei zu bedenken, dass der Umstieg auf klimafreundlichere Technologien in vielen Fällen nicht kurzfristig möglich sei, weswegen dabei auch auf die soziale Verträglichkeit geachtet werden müsse.

Verbund-Chef Michael Strugl gab zu bedenken, dass die Industrie derzeit etwa doppelt so viel für den Ausstoß einer Tonne CO2 bezahlt, der relativ niedrige Preis sei allerdings „ein pragmatischer Kompromiss“ und in der Orientierung am deutschen CO2-Preis auch aus einer Standortperspektive nachvollziehbar.