„Falsche“ Straßenseite kann 34 Euro Klimabonus kosten

Die regionale Gliederung des in der aktuellen Steuerreform vorgesehenen Klimabonus treibt in Niederösterreich mitunter kuriose Blüten. In manchen Fällen können wenige Meter darüber entscheiden, in welche der vier Klassen man aufgrund der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln eingeteilt wird und wie hoch somit der Bonus ausfällt.

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) etwa erhalten in der Ketzergasse an der Stadtgrenze zu Wien Bewohner eines Hauses mit ungerader Hausnummer 133 Euro, weil sie Niederösterreicher sind, ihre Nachbarn gegenüber mit gerader Hausnummer jedoch nur 100 Euro als Wiener mit angeblich besserer Öffi-Anbindung. Und Mödlings SPÖ-Abgeordneter Hannes Weninger hat weitere Fälle entdeckt. In der Hagenauertalstraße zwischen Gießhübl und Hinterbrühl dürfen ungerade Hausnummern 167 Euro erwarten, ihre Nachbarn auf der anderen Straßenseite nur 133 Euro. „Warum, kann mir niemand erklären“, so Weninger, der fordert: „Es braucht einen sozialen Ökobonus und nicht einen, der sich blind an der Postleitzahl orientiert.“

Gleiche Bushaltestelle - unterschiedlicher Bonus

Auf der zu Mödling gehörenden Seite der Brühlerstraße gibt es 133 Euro, auf Hinterbrühler Seite aber 167 Euro, obwohl die Bewohner dieselbe Bushaltestelle benützen.

Ähnlich sieht das der Badener SP-Abgeordnete Andreas Kollross, der fragt: „Was genau unterscheidet die Einwohner von Tattendorf oder Teesdorf, die 167 Euro bekommen, von den Bürgern in den Nachbargemeinden Oberwaltersdorf und Trumau, die 200 Euro Bonus erhalten?“