Chinesischer Autobauer Saic offenbar vor größerem Jobabbau

Der größte chinesische Autobauer Saic will Insidern zufolge Tausende von Arbeitsplätzen bei seinen Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen und General Motors abbauen. Auch bei der Elektroauto-Sparte sollen Jobs wegfallen, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Harter Preiskampf als Auslöser

Ein groß angelegter Personalabbau ist bei chinesischen Staatsunternehmen selten. In der Autobranche wird derzeit allerdings ein harter Preiskampf ausgefochten, da die Nachfrage im Inland schwächelt. Die geplanten Kürzungen spiegeln zudem die stark wachsende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in China wider. Hier haben Saic und seine ausländischen Partner Marktanteile an den US-Autobauer Tesla und private chinesische Konkurrenten wie BYD verloren.

Saic-Sprecher dementiert Abbau als "unwahr"

Ein großer Teil des Abbaus werde durch die Einführung strengerer Leistungsstandards und durch Abfindungen für Mitarbeiter mit niedrigeren Einstufungen erfolgen.Ein Saic-Sprecher sagte, dass die "Spekulationen" über den Personalabbau "unwahr" seien. Auch lege das Unternehmen keine Ziele für die Entlassung von Mitarbeitern fest. Auf Fragen zu Bemühungen, leistungsschwache Mitarbeiter zur Kündigung zu bewegen, antwortete Saic nicht - ebenso wenig auf anderen Strategien für einen Personalabbau. Das Unternehmen betonte, in den ersten beiden Monaten des Jahres 2.000 Mitarbeiter eingestellt zu haben, die sich auf Software und Fahrzeuge mit neuem Antrieb konzentrieren würden.