Cerberus mit Interesse an Staatsanteil der Commerzbank

Der Finanzinvestor Cerberus interessiert sich einem Bericht zufolge für den Kauf der Staatsbeteiligung an der Commerzbank. Der Investor aus New York könne sich gut vorstellen, die 15,6-Prozent-Beteiligung des Bundes nach der Bundestagswahl in Deutschland zu übernehmen, schreibt das "Handelsblatt" (Freitag) unter Berufung auf mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Die Commerzbank-Aktie legte am Freitag kurz nach Handelsstart um gut vier Prozent auf 5,62 Euro zu.

Der Zeitung zufolge hat Cerberus-Deutschlandchef David Knower in vertraulichen Gesprächsrunden seine Bereitschaft signalisiert, einen Erwerb des Staatsanteils zu prüfen. Ob es dazu kommt, dürfte der Zeitung zufolge auch davon abhängen, wie sich die Coronalage und die Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickeln - und welchen Preis die Bundesregierung für ihren Anteil haben möchte. Eine gewichtige Rolle dürfte zudem spielen, wer nach der Bundestagswahl am 26. September künftig die Regierung stellt.

Die Commerzbank wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren. Bei Cerberus war zunächst niemand erreichbar. Laut "Handelsblatt" wollte sich der Finanzinvestor nicht äußern, und das deutsche Finanzministerium habe mitgeteilt: "Über den Umgang mit der Beteiligung des Finanzmarktstabilisierungsfonds an der Commerzbank entscheidet zu gegebener Zeit ein interministerieller Lenkungsausschuss."