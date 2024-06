Causa Signa: Versicherung angeblich um 22,5 Millionen Euro betrogen?

In der Causa Signa liegt seit einiger Zeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine brisante Sachverhaltsdarstellung vor, deren Inhalt erst jetzt via KURIER publik wird. Eine Tochtergesellschaft einer namhaften deutschen Versicherung hat angezeigt, Geschädigte „in einem Betrugsfall zu sein, der sich in der Signa-Gruppe ereignet hat“.

Im Mittelpunkt der Causa steht die Forum Donaustadt Holding GmbH, deren Anteile mittelbar die Signa Development Selection hält.

Seit 2019 entsteht das städtebaulichen Projekt „Vienna Twentytwo“ in Wien-Donaustadt, vier Bauteile sind bereits fertiggestellt, zwei sollen bis Ende 2025 folgen. An der Gesellschaft, die das Projekt umsetzte, waren die ARE Austrian Real Estate Development und die Forum Donaustadt Holding beteiligt. Mit der Pleite der Signa Development sind die Anteile der Forum Donaustadt Holding Ende Jänner 2024 an die ARE übergegangen. Die Signa ist nicht mehr an diesem Projekt beteiligt.

Zusicherung

Drehen wir das Rad zweieinhalb Jahre zurück. Im Dezember 2021 hat die Forum Donaustadt Holding 45 Genussscheine mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 22,5 Millionen Euro begeben, um das Projekt „Vienna Twentytwo“ zu finanzieren. Die Tochter der deutschen Versicherung hat diese Genussscheine gezeichnet.