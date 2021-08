Cathie Wood: Wie die "Wölfin der Wallstreet" tickt

Seit Corona an Schrecken verliert, schwächeln jedoch auch die Wachstumsaktien und Wood gerät zunehmend in die Defensive. Die Analysten von JP Morgan erinnern bereits besorgt an den Crash der Dotcom-Firmen nach irrationalen Höhenflügen Ende der 1990-er Jahren. Auch damals rannten Investoren Wachstumsfantasien hinterher, was zu einem bösen Erwachen führte. Sollte also Wood in großem Stil verkaufen müssen, könnte das fatale Auswirkungen haben.

Wood selbst, die rund 50 Prozent der Anteile an ihrer Investment-Firma besitzt, hat vorgesorgt. Ihr Vermögen wird auf 250 Mio. Dollar geschätzt. Damit belegt sie Platz 80 der Forbes-Liste der reichsten Frauen in den USA. Die Bachelor-Absolventin in Wirtschaft und Mutter dreier Kinder, die seit 1980 für Investmentfirmen und Hedgefonds arbeitete, betreibt auch ein eigenes Schulungsinstitut: Um jungen Frauen die Finanzwelt näher zu bringen.