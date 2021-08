Spekulanten treiben Robinhood-Aktie in die Höhe

Die Aktie des US-Wertpapier-Brokers Robinhood ist nach dem enttäuschenden Börsegang in der Vorwoche ins Visier von Spekulanten geraten. Nach dem 24-prozentigen Kurssprung vom Dienstag ging es mit dem Kurs am Mittwoch weiter steil bergauf. Bis zum Abend gab es ein weiteres Plus von 27 Prozent auf knapp 60 Dollar. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 38 Dollar.

Grund für die deutliche Erholung sind unter anderem wohl umfangreiche Aktienkäufe der Starinvestorin Cathie Wood für ihren börsengehandelten Flaggschiff-Fonds Ark Innovation. Auch Kleinanleger zeigten einem Datendienstleister zufolge zuletzt ein starkes Interesse an Robinhood. In Aktionärsforen geht jetzt die Sorge um, Robinhood könnte zu einer so genannten "Meme-Aktie" und damit zum Spielball für Zocker werden.

Meme-Aktien sind Aktien, die hohe Kurssteigerungen verzeichnen, die meist durch Menschen in sozialen Medien (hauptsächlich Reddit, Twitter und TikTok) befeuert werden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen entsprechen hier nicht der Kursentwicklung.