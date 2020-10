Catasta wird Casinos- und AUA-Aufsichtsrat

Die ÖLP ist die formale Mehrheitseigentümerin der Austrian Airlines. Auch die ehemalige PwC-Chefin Catasta soll neben einem Mandat im AUA-Aufsichtsrat eine Position im Vorstand der ÖLP übernehmen.

Im Rahmen der Rettung der Airline wurde heuer im Juni in einem Standortvertrag vereinbart, dass die ÖBAG zwei Personen in den ÖLP-Vorstand entsenden darf. Ebenfalls vereinbart wurde, dass eine dieser beiden Personen - nun Christine Catasta - außerdem einen Sitz im Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG erhalten werde. Die zuständigen Lufthansa-Gremien haben den Nominierungen bereits am 27. Oktober 2020 zugestimmt, so die ÖBAG.

Die Salzburger Industrielle Karin Exner-Wöhrer verlässt den AUA-Aufsichtsrat.