Casinos: Weniger Pension – aber nur für die Kleinen

Das könnte allerdings erst der Anfang sein. Spätestens 2022 würden die jetzigen Maßnahmen evaluiert, um festzustellen, „ob und in welcher Höhe weitere Anpassungen erforderlich sind“, heißt es in einem Schreiben von Vorstandschefin Bettina Glatz-Kremsner, ihrem Kollegen Martin Skopek und Zentralbetriebsratsobmann Manfred Schönbauer an die Mitarbeiter und die Pensionisten. Die Kürzungen seien „alternativlos“. Casinos Austria verfüge seit Jahren über ein „äußerst großzügiges Pensionssystem“, heißt es. 2019 wurden dafür fast 12 Millionen Euro aufgewandt.

Ursachen für die Kürzungen seien die Corona-Krise, die gestiegene Lebenserwartung, der Kapitalmarkt sowie der Entfall der Gelder aus der „Cagnotte“, einem Unterstützungsfonds. Das ist der Trinkgeld-Pot in den Casinos, dessen Inhalt neben den Beiträgen des Unternehmens ins komplexe Pensionssystem fließt. Ausgenommen davon sind die Lotterien.