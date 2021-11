Casinos Austria gewinnt vor Schiedsgericht gegen Argentinien

Schiedsgericht der Weltbankgruppe

In Argentinien sei vor den lokalen Behörden und Gerichten kein Rechtsschutz zu erlangen gewesen. Daraufhin wurde die Schiedsklage beim International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) im Dezember 2014 eingebracht. ICSID ist eine internationale Einrichtung zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten mit Sitz in Washington, die der Weltbankgruppe angehört. In der Entscheidung vom 5. November werde nun der Lizenzentzug als "willkürlich und rechtsmissbräuchlich" bezeichnet.