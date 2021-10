Budget im Detail: Welches Ressort wie viel erhält

Klima: 2.400 Mio. Euro (+253 Prozent) - Hier steigen die Ausgaben besonders stark - was aber vor allem dem "Klimabonus" geschuldet ist. Unter diesem Titel fließen 2022 je nach Gemeinde 100 bis 200 Euro an Erwachsene (bzw. die Hälfte für Minderjährige). In Summe macht das 1,25 Mrd. Euro aus. Mehr Geld ist auch für die Umweltförderung vorgesehen, die u.a. thermische Sanierung und klimafreundliche Heizungen fördern soll.

Wirtschaft: 2.008 Mio. Euro (-26,1 Prozent) - Weil der Corona-Härtefallfonds ausläuft, sinken die Ausgaben deutlich. Hohe Kosten verursacht allerdings noch die wegen der Wirtschaftskrise vorgezogene Investitionsprämie (in Summe 1,5 Mrd. Euro).

Justiz: 1.872 Mio. Euro (+4,3 Prozent) - Das Justizbudget steigt um 76,4 Mio. Euro. Justizministerin Alma Zadić freut sich: "Mit der Erhöhung des Budgets 2022 stärken wir die Justiz nachhaltig und sichern ihre Unabhängigkeit strukturell ab." Nachhaltig gestärkt wird der Kampf gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Insgesamt werden 5,6 Millionen Euro in den Gewaltschutz investiert.

Sonstige: Bei den sonstigen Budgetposten ist unter anderem das Frauenbudget erwähnenswert, das von 14,7 auf 18,4 Mio. Euro neuerlich steigt. Angesiedelt ist die Frauensektion im Kanzleramt, dessen Budget insgesamt von 458 auf 481 Mio. Euro steigt. Historisch niedrig sind mit 4,0 Mrd. Euro die Zinsen für die Staatsschulden. Sie liegen 2022 bei nur 0,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: 1980 lagen die Zinszahlungen doppelt so hoch (2 Prozent des BIP), obwohl die Staatsschulden damals nicht einmal halb so hoch waren (35,4 Prozent vs. 79,1 Prozent des BIP).