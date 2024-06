Brutzelnde Geschäfte: Wer vom Grill-Boom am meisten profitiert

Das Wachstum liegt nicht nur an höheren Absätzen, sondern primär daran, dass Menschen heute mehr Geld für den Freizeitsport ausgeben als noch vor wenigen Jahren. „Wir sehen einen Trend in Richtung Premium-Grills“, sagt Weber-Stephen Österreich-Chef Daniel Ipser dem KURIER. „Vor zehn Jahren war es noch undenkbar, dass Kunden einen Grill kaufen, der 800 oder 1.000 Euro kostet. Heute ist das der Standard“, bestätigt Freundl.

Und dieses wächst: „Der Grill-Boom hat vor etwa sechs Jahren eingesetzt. Seither ist der Markt immer größer geworden und viele Hersteller haben profitiert“, sagt Marina Freundl , Österreich-Chefin des Gasgrill-Herstellers Napoleon . Deswegen habe Napoleon in den vergangenen Jahren seinen Umsatz in Österreich immer weiter gesteigert.

Das Einsteigermodell unter den Kugelgrillern von Weber kostet etwa 300 Euro. Der US-Hersteller produziert in Polen und Übersee, heißt es. Die Weber-Elektrogeräte liegen je nach Größe zwischen 430 und 730 Euro. Die Gasgriller des kanadischen Herstellers Napoleon beginnen bei grob 400 Euro. Für die besseren Modelle müssen Kunden zwischen 1.000 und 2.000 Euro bezahlen.

Vollständige Outdoorküchen kosten je nach Ausstattung 5.000 Euro aufwärts. Napoleon produziert primär in Kanada, die günstigeren Modelle werden in China gefertigt. Auch in Österreich werden Griller hergestellt, etwa die strom- oder gasbetriebenen Otto-Wilde-Modelle bei Miele in Salzburg. Diese kosten zwischen 800 und 1.000 Euro.