Das große Grillen

Das Spiralwürstel zum Beispiel: Optisch ein Hingucker, der am Grill und unter den Gästen für Aufsehen sorgt. Auf den Grillern der Österreicher scheint dieser in den sozialen Medien oder auf Tiktok beliebte „Grill-Hack“ (also ein Trick) noch nicht angekommen zu sein.

Zumindest findet sich das dank einer einfachen, aber effektiven Schnitttechnik verschlungene Würstel nicht in der Liste der beliebtesten Tricks beim Grillen. Diese hat Gewürzhersteller Kotányi heuer erstmals im Rahmen seiner zweijährlich veröffentlichten Grillstudie erfragt. Der beliebteste „Grilltrick“ ist dabei ein Klassiker unter den sanften Garmethoden: Fisch oder Fleisch in Packerln aus Backpapier oder Folie zu garen kommt am häufigsten vor (30 Prozent). Interessanterweise fällt auch die Verwendung eines Garthermometers in diese Kategorie.

Doch dann ist es mit den Grill-Hacks bei den meisten Österreichern schon wieder – fast – vorbei. Für Rosmarinzweige etwa, die als Grillspieße auch ihr feines Aroma ans Fleisch abgeben, können sich nur 14 Prozent erwärmen. Mit 4 Prozent weit abgeschlagen findet sich der Grill Hack, eine Avocado oder Gemüseschalen mitzugrillen, um damit ein rauchiges Aroma beim Grillgut zu erzeugen. Überraschende Anwendungen wie diese machen dagegen für Jenny Gruber gerade die Faszination am Grillen aus. Die junge Frau aus dem Bezirk Melk wurde 2022 zur Vize-Grillweltmeisterin gekürt. „Ich liebe es, beim Grillen alles zu probieren. So entstehen immer wieder neue Rezepte.“ Wäre in der Studie zum Beispiel Salat abgefragt worden, vielleicht hätte es ein ähnlich niedriges Ergebnis gegeben. Für Jenny Gruber hingegen ein ganz besonderer Genuss, der sich lohne, ausprobiert zu werden. „Ich liebe gegrillten Salat, der noch heiß vom Griller gut mariniert wird und mit geriebenem italienischem Hartkäse serviert wird.

Offen für Neues In der Grill-Szene wird allerdings vieles ausprobiert. „Brot ist schon länger ein Trend, der noch mehr wird“, sagt Gruber. Pizza oder Flammkuchen aus eigenem Teig und selbst gegrillt seien gefragt: „In den Freundesgruppen werden verschiedene Rezepte ausprobiert, bis das perfekte gefunden ist.“ Was die Befragung von 510 Österreicherinnen und Österreichern (18 bis 59 Jahre alt) ebenso zeigt: Bei ihren Grillvorlieben lieben sie es bewährt. Das zeigt sich etwa darin, was bevorzugt am Grill landet. (Nämlich Gemüse mit 78 Prozent, Würstel mit 73 oder Geflügel mit 70 Prozent). Gruber schwärmt derzeit von Picanha, für das Fleisch auf einem Spieß gesteckt und über der Glut sehr langsam gegrillt wird. „Es wird sehr langsam fertig und gleicht im Geschmack fast ausgelassenen Grammeln. Sehr dünn aufgeschnitten, auf frisch gebackenem Brot mit Butter und karamellisierter Zitrone ist das ein Gaumenschmaus.“