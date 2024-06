Typisch britisch: So gelingt die englische Minzsauce

Pfefferminze, ja eh, die kennt jeder. Aber was ist mit den vielen anderen Sorten? An die dreißig sind es – von Schokolademinze, Mojito-Minze, Apfelminze, Nanaminze, marokkanischer Minze bis zur Birnenminze, die wenig Menthol enthält und mit ihrer leichten Fruchtigkeit perfekt in die warme Jahreszeit passt.

Minze gilt als das Sommerkraut schlechthin, sie verleiht Gerichten Lebendigkeit und bringt eine kühle Note ins Essen, was beim Grillen nie schlecht sein wird. Minze zu Lamm, eigentlich unverzichtbar. Unbedingt einmal probieren: traditionelles Taboulé mit Bulgur, Petersilie – und sehr viel Minze.