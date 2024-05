Unkraut? Vitaminbombe! Köstliches mit Giersch

Zubereitung: 30 min

Mit Abkühl- und Rastzeit: 2 Std.

Portionen: 2–3



200 g Couscous

300 ml Wasser

1 Paradeiser

½ Gurke

3 Handvoll Giersch (ca. 25– 30 g)

1 Jungzwiebel in Ringe geschnitten

1 Prise Piment

Zitronensaft von 1–2 Zitronen (ca. 60 ml)

80 ml Olivenöl

1 TL Salz

Schwarzer Pfeffer

Couscous in einen Topf geben, mit dem kochenden Wasser übergießen und 7 Minuten zugedeckt quellen lassen. Mit einer Gabel auflockern und weitere 5 Minuten stehen lassen. Erneut auflockern und erkalten lassen

In der Zwischenzeit die gewaschene Paradeiser halbieren. Je nach Belieben die Kerne und den flüssigen Teil der Paradeiser entfernen. Das Paradeiserfleisch in kleine (ca. 5 Millimeter große) Würfel schneiden, ebenso die Gurke. Die Jungzwiebel mitsamt dem grünen Teil in dünne Ringe schneiden

Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Piment und Kreuzkümmel in eine Schüssel geben. Den abgekühlten Couscous sowie das klein geschnittene Gemüse hinzufügen. Alles gut vermischen. Eine Stunde rasten lassen.

Giersch fein hacken, zum Couscous geben. Durchmischen und abschmecken. Nach Geschmack noch mehr Zitronensaft oder Salz hinzufügen

Tipp: Nicht zu kalt genießen. Aromen entfalten sich bei Zimmertemperatur am besten!

Das Rezept stammt von Alexandra Maria Rath aus „Wildes Wien“ (Gmeiner Verlag)