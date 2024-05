Giftig: Diese Wildpflanzen sollte man auf keinen Fall verwechseln

Wilde Pflanzen und Pilze zu sammeln, liegt im Trend. Auch im KURIER. Etwa das vermeintliche Unkraut Giersch . Leserin Renate H. hat darauf hingewiesen, dass der gute Giersch aber einen gefährlichen Verwandten hat – den hochgiftigen Schierling. Solche Fälle gibt es immer wieder: Pflanzen, die für das ungeübte Auge ähnlich aussehen, aber gefährlich werden können. Der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Garten in Graz, Christian Berg, klärt auf. Eine Verwechslung von Giersch und Schierling hält er für unwahrscheinlich, da Letzterer deutlich feiner zerteilte Blätter hat. Wichtig sei, Geruch und Geschmack der Pflanze, die man pflücken möchte, zu kennen. Giersch riecht nach Karotten, Schierling nach Mäusedreck.

Bärlauch erkennt man am Knoblauch-Geruch, der ihn von seinen giftigen Doppelgängern wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen unterscheidet. Der Experte plädiert für Gelassenheit. Er hält Warnungen für wichtig, möchte die Menschen aber nicht verunsichern.

Eigentlich ist es einfach: „Nur das sammeln, was man kennt. Und alle Sinne einsetzen: Nicht nur schauen und glauben, sondern auch kosten und riechen.“ Vor Verwechslungen der Tollkirsche mit der Heidelbeere wird zwar manchmal gewarnt, die Unterschiede sind aber deutlich, sagt Berg. Die Stauden der Tollkirsche werden drei bis viermal so groß wie Heidelbeersträucher. Gefährlich wird die Beere durch ihr appetitliches Aussehen – für Kinder manchmal verlockend. Aber: „Wenn ich in eine Tollkirsche beiße, wird meine Zunge taub. Da merke ich sofort, dass da etwas nicht stimmt.“