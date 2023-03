Brunner und Kocher wollen hohe Inflation "nicht überbewerten"

Warum hat Österreich eine deutlich höhere Inflation als andere EU-Staaten? Laut Statistik Austria lag Österreichs Inflation im Februar bei 11 Prozent, während sie im EU-Schnitt 8,5 Prozent beträgt. Kritiker monieren: Die türkis-grüne Bundesregierung habe Wirtschaftshilfen mit der "Gießkanne" verteilt, weshalb zu viel Geld im Umlauf sei.

Finanzminister Magnus Brunner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) haben sich am Donnerstag bei einer Videokonferenz vor Journalisten gegen diese Erzählung gewehrt. Brunner sieht folgende zentrale Preistreiber, die für die Inflation verantwortlich seien: hohe Energiekosten durch den Ukraine-Krieg, Lohnabschlüsse sowie Wirtschaftswachstum "über dem EU-Schnitt". Wissenschaftlich gesichert ist das nicht. Brunner will aber eine Studie in Auftrag geben.

Das sehen nicht alle Experten so. Die hohe Inflation in Österreich sei auf politische Entscheidungen zurückzuführen, sagte zuletzt Ökonom Kurt Bayer im Ö1-Mittagsjournal. Österreich habe sich für den teureren, aber politisch einfacheren Weg entschlossen, Geld aufzunehmen und an Unternehmen und Haushalte auszuschütten, so der Ökonom und frühere Weltbank-Direktor. Es sei eine Frage der politischen Konfliktfähigkeit, wie man mit Krisensituationen umgehe, ergänzte Bayer.