Brunner: "Wir müssen weg vom Nanny-Staat“

„Wir müssen vom Nanny-Staat wegkommen“, resümiert Brunner nach drei Jahren Corona-Krise und einem Jahr Ukraine-Krieg. Was in der öffentlichen Debatte gerne übersehen werde, so Brunner, das seien die Handlungsspielräume der Nationalstaaten in der EU, denn diese werden von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgegeben.