Brexit: Viele Traditionsmarken sind schon von der Insel gesprungen

- Financial Times Dem Namen „ London Financial Guide“ war kein langes Leben beschieden: Am 10. Jänner 1888 erstmals veröffentlicht, schon am 13. Februar in Financial Times umbenannt. Dabei ist es jedoch bis heute geblieben. Allerdings ist die Wirtschaftszeitung, die weltweit täglich 930.000 Leser erreicht, seit 2005 japanisch: Sie gehört der Nikkei Group.