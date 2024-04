Branchenverband: Mobilfunknetze ohne 5G an Kapazitätsgrenzen gelangt

Österreichische Mobilfunkkunden haben im vergangenen Jahr mehr als 5 Mrd. Gigabyte an Daten verbraucht, mehr als eine Mrd. Gigabyte mehr als im Jahr davor.

Ohne 5G wären die Netze damit an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, sagte Alexander Stock, Technikchef bei der Telekom Austria und Präsident des Branchenverbandes Forum Mobilkommunikation (FMK), bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Wien.