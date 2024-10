Diese 18 Branchen sollen die Wirtschaft in Zukunft prägen

Die Unternehmensberatung McKinsey hat sich für eine neue Studie angesehen, welche Wirtschaftsbereiche in Zukunft die am härtesten umkämpften, aber auch für Investitionen am ökonomisch interessantesten sind. In den so genannten "Arenen" soll sich künftig ein großer Teil der gesamten Wirtschaftsleistung konzentrieren. Definiert werden diese Bereiche durch hohe Dynamik und hohes Wachstum.

12 Branchen, die gegenwärtig hochdynamisch sind

Unter Dynamik ist gemeint, dass sich Marktanteile in den jeweiligen Branchen relativ rasch verschieben, McKinsey misst das mit der so genannten "Shuffle Rate". Im Moment zeichnen sich folgende 12 Branchen dadurch sowie durch hohes Wachstum besonders aus:

E-Fahrzeuge

Cloud-Dienste

Zahlungsdienstleistungen

Onlinehandel

Verbraucherelektronik

Internet

Biopharmazie

Audiovisuelle Unterhaltung

Industrieelektronik

Informationsbasierte Wirtschaftsdienste

Software

Halbleiter

Diese Bereiche unterscheiden sich vom Rest der insgesamt 57 untersuchten Branchen durch einen wachsenden Anteil am Weltmarkt, überdurchschnittliche Investitionen und Innovationen, neuen großen Playern, besonders großen Unternehmen und globalem Agieren. In Zukunft werden ein paar dieser Bereiche weiterhin als "Arenen" gelten, schreibt McKinsey, andere werden diesen Status verlieren.