Online-Handel: Immer mehr Pakete, nur wenige kommen aus Österreich

Diese Wertschöpfung gehe für Österreich, zuallererst aber für den Handel verloren, sagte Peter Umundum , stellvertretender Generaldirektor der Österreichischen Post bei der Präsentation einer gemeinsam mit dem Handelsverband in Auftrag gegebenen Studie zum heimischen Online-Handel Ende vergangener Woche in Wien.

Dabei sind österreichische Handelsbetriebe dem E-Commerce durchaus nicht abgeneigt. Rund 71 Prozent verkaufen auch online, 10 Prozent planen den Einstieg, wollen das also künftig tun, so das Ergebnis einer Umfrage, die von Marketagent.at unter 278 Entscheidungsträgern im österreichischen Handel durchgeführt wurde. Neben einem eigenen Online-Shop setzen 23 Prozent der Händler auch auf Marktplätze, wie sie etwa Amazon, aber auch die Post mit Shöpping.at betreiben.

Online-Präsenz ist für den Handel aber auch aus anderen Gründen wichtig. 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher recherchieren Produkte online, bevor sie sie im Geschäft kaufen.

Fitness-Checks

Die Post will Händler künftig verstärkt beim Online-Vertrieb unterstützen. Ab Anfang nächsten Jahres werden kostenlose „E-Commerce-Fitness-Checks“ angeboten. Dabei soll erhoben werden, wo Unternehmen in Sachen Online-Handel stehen und welche Unterstützung sie konkret benötigen.

Im November will die Post ihre Handelsplattform Shöpping.at auch in Deutschland an den Start bringen. Heimischen Händlern will man bei Lieferungen ins Nachbarland mit Rabatten unter die Arme greifen.