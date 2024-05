Bosch Österreich: "Personalkosten kosten sind nicht alles"

Das 1886 in Stuttgart gegründete Unternehmen Bosch ist seit 1899 in Österreich vertreten, feiert heuer also 125-jähriges Jubiläum. Im Geschäftsjahr 2023 betrug der Umsatz weltweit 91,6 Milliarden Euro, 1,4 Mrd. Euro erwirtschaftete das Unternehmen in Österreich. Weltweit arbeiten etwa 429.000 Menschen für Bosch, in Österreich sind es 3.276, 1.400 davon in der Forschung und Entwicklung.

Bosch betreibt Vertriebs-, Forschungs- und Produktionsstätten in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Steyr, Pasching, Hallein, Marchtrenk und Bischofshofen. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in die Geschäftsbereiche "Mobility", "Industrial Technology", "Consumer Goods" sowie "Energy & Building Technolgy". Am meisten Umsatz erwirtschaftet Bosch mit "Mobility".