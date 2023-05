Bosch Österreich profitiert vom E-Bike-Boom und stockt Personal auf

Fokus Wasserstoff

Bosch setzt in Österreich ganz auf Soft- und Hardwarelösungen für die Weiterentwicklung aller Antriebsarten. Der Fokus liegt dabei auf der Wasserstoff-Technologie, woher das meiste Wachstum kommen soll. Aber auch die Verbrennermotoren hätten eine Zukunft, so Weinwurm. Auch wenn die EU einen Ausstieg bei Pkw beschlossen habe, blieben ja noch viele Märkte auf der Welt übrig. Auch bei Großmotoren für Baumaschinen oder Schiffe bliebe die Verbrenner-Technologie noch länger im Einsatz. "Wir treiben daher auch die Entwicklung des Verbrenners weiter", so Weinwurm.

Bei der Wasserstoff-Technologie spielt das Bosch Engineering Center in Linz eine wichtige Rolle im Konzern. Hier werden etwa so genannte Elektrolyse-Stacks, das Herzstück von Elektrolyseuren, entwickelt. Sie sind ein zentrales Element bei der Herstellung von grünem Wasserstoff, die Markteinführung ist für 2025 geplant.

Modernisierung in Hallein

Am Standort Hallein, wo Großmotoren u.a. für Schiffe und Notstromaggregate gefertigt werden, arbeitet Bosch an einer neuen Generation von Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe wie etwa Wasserstoff. Das Projekt wird mit EU-Geldern gefördert. Zudem stellt Bosch in Bischofshofen wasserstofftaugliche Industriekessel her.

Die gesamte Bosch-Gruppe steigerte den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 88,2 Mrd. Euro. 2023 soll der Umsatz um weitere sechs bis neun Prozent zulegen. Der Konzern beschäftigt weltweit 421.000 Mitarbeitende.