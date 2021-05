Umsatz

Im Geschäftsjahr 2020 gab es einen Umsatzrückgang von 12 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Die ersten drei Monate 2021 verliefen laut Bosch-Chef Helmut Weinwurm gut

Mitarbeiter

2.940 Vollzeitäquivalente waren hierzulande für Bosch tätig. Im Jahr zuvor waren es 3.064. Die Reduktion erfolgte laut Weinwurm großteils über natürliche Abgänge

Kurzarbeit

Für rund die Hälfte der Mitarbeiter wurde die Corona-Kurzarbeit in Anspruch genommen, „um die Leute an Bord zu halten“, so Weinwurm. Die Kurzarbeit lief erst im Februar aus, da sie in der Produktion erst ab August begonnen hatte