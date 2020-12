Borealis-CEO Stern: „Es geht wieder nach oben“

Die Düngemittelsparte der Borealis in Linz steht angeblich vor dem Verkauf. Ihr Kommentar?

Der Düngemittelmarkt in Europa ist ein guter, solange es Landwirtschaft in Europa gibt. Aber der Markt ist schon sehr fragmentiert, weshalb er vor einer Konsolidierung steht. Wir brauchen also eine Lösung. Die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Kommen wir ins Ausland: Die drei großen Wachstumsprojekte - ein Joint Venture in Texas, eine neue Propan-Dehydrierungsanlage in Belgien und die fünfte Polypropylenanlage in Abu Dhabi sind weiterhin trotz Pandemie im Plan?

Wir mussten nichts auf „Hold“ setzen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass alles wie geplant läuft. Weil wir an allen drei Standorten mit Corona konfrontiert waren. Das bedeutete zum Teil massive Zugangsbeschränkungen zu den Baustellen bis zu Schwierigkeiten in der Logistik. Zu Verzögerungen wird es kommen, da sprechen wir aber von Wochen bis wenigen Monaten.

Die Mubadala AG aus den Emiraten hält jetzt noch 25 Prozent an der Borealis. Sie haben dort ein riesiges Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company Adnoc, das Polyolefine für den asiatischen Markt herstellt. Wie sieht da jetzt die Zukunft aus?

Mubadala hält 25 Prozent an der Borealis, aber auch 24,9 Prozent an der OMV. Die OMV hält 15 Prozent Anteile an der Adnoc-Raffinerie in Abu Dhabi und hat dort Lizenzen für Öl- und Gasfelder übernommen. Also: Die Verzahnung ist eng. Das Joint-Venture war in den vergangenen 20 Jahren höchst erfolgreich. Wir zählen auch weiter auf die starke Partnerschaft mit Adnoc in Abu Dhabi und arbeiten sogar an einem Ausbauprojekt.

Sie hatten in Kasachstan eine integrierte Cracker- und Polyethylenanlage in Planung, die sie verworfen haben. Warum?

Die Erklärung ist dieselbe wie bei einem Projekt in Indien. Aufgrund der Pandemie haben sich die langfristigen Produktionskapazitäten und Nachfrageverhältnisse verschoben. Das geht auch an uns nicht vorbei. Wir sehen im Markt im Nachfragewachstum eine Verschiebung von mindestens zwei bis drei Jahren nach hinten. Gleichzeitig werden große Kapazitäten aufgebaut.