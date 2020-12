„Die Zukunft liegt in erneuerbaren Kunststoffen und Recycling“

„Wir haben eine steigende Weltbevölkerung, auch die Lebensstandards steigen – glücklicherweise – insgesamt. Die Menschen konsumieren mehr. Dazu brauchen wir die richtigen Materialien.“

Das Problem sei auch gar nicht so sehr das Plastikaufkommen an sich – sondern der Müll. „Wir müssen den Kreislauf schließen“, sagt Stern. Am schlimmsten sei die Verschmutzung der Weltmeere. Diese gebe es vor allem dort, wo die Abfallwirtschafts-Infrastruktur fehle. Also in Teilen der Welt, wo die Bevölkerung sehr schnell wachse und der Konsum sehr schnell zunehme. In Europa und Nordamerika sei dies kaum ein Thema.

Es gelte also, überall auf der Welt Abfall-Infrastruktur aufzubauen. Borealis hat in Indonesien vor einigen Jahren mit einem Partner das Projekt „STOP“ mit ins Leben gerufen und damit begonnen, in einer Stadt ein Abfallwirtschaftssystem aufzubauen.

Wertvoller Abfall wird aussortiert und weiterverkauft. Zwei Sortieranlagen sind in Betrieb, bei denen 60 Personen arbeiten. „Mittlerweile sind wir in der ersten Stadt fast so weit, dass sich das Projekt in dieser Stadt selbst finanziert. Insgesamt sind wir bereits an drei Standorten tätig.“

Die Zukunft sieht Stern in erneuerbaren Kunststoffen und Recycling, wo sich auch die Borealis versucht. Seit 2016 habe man etwa den Recyclinganteil im Unternehmen vervierfacht, das soll bis 2025 nochmal passieren.